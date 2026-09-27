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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 27 сентября, 05:43

Остались без глаз и ушей: Мощный российский удар вырубил важнейший для Киева дата-центр «Водафон»

Минобороны заявило о поражении центра обработки данных «Водафон» в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли результативный удар по критической цифровой инфраструктуре ВСУ, обеспечивающей управление войсками и оперативную координацию подразделений на передовой.

Главной целью высокоточной атаки в украинской столице стал крупный технологический объект, задействованный в интересах силовых структур и разведывательных органов противника.

Информацию об успешном выполнении боевой задачи официально подтвердили в российском оборонном ведомстве.

«В результате ударов поражены в Киеве — центр обработки данных компании „Водафон“, являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачи разведывательных данных», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Поражение подобного объекта наносит ощутимый урон всей системе управления украинской армии. Лишение противника устойчивых каналов связи и высокоскоростного обмена информацией срывает координацию между командными пунктами и передовыми частями, а также существенно затрудняет передачу оперативных разведданных в режиме реального времени.

Массированный налёт в ночи: Армия России сокрушила коммуникационные центры и морские суда для нужд ВСУ
Массированный налёт в ночи: Армия России сокрушила коммуникационные центры и морские суда для нужд ВСУ

Российские подразделения продолжают систематическое выбивание арсеналов и технической базы украинских формирований в глубоком тылу. Очередная успешная операция по уничтожению вооружения была проведена и на территории Николаева.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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