Российские подразделения продолжают систематическое выбивание арсеналов и технической базы украинских формирований в глубоком тылу. Очередная успешная операция по уничтожению вооружения была проведена на территории Николаева.

Целями для высокоточного огневого воздействия стали стратегически важные объекты хранения ударных и разведывательных средств, предназначенных для атак на российские позиции и приграничные регионы.

В оборонном ведомстве официально подтвердили факт ликвидации назначенных объектов хранения военной техники противника.

«В г. Николаеве [поражены] два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним», — констатировали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уничтожение складов не только лишило противника существенного запаса летательных аппаратов, готовых к применению, но и оставило операторов дронов без специализированных боеприпасов. Подобные удары напрямую влияют на оперативную обстановку на линии соприкосновения, снижая активность беспилотной авиации ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, судно использовалось для доставки имущества в интересах ВСУ. До этого ведомство также сообщало об ударах по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска и Измаила.