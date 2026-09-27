В ночное время суток Вооружённые силы Российской Федерации провели очередную серию результативных атак по стратегически важным объектам тылового обеспечения противника. Для поражения назначенных целей активно применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

Основными мишенями стали ключевые звенья снабжения украинских войск, сосредоточенные в транспортных узлах и прибрежных зонах. Под прицел российских операторов дронов попали крупные логистические центры, складские комплексы, а также узловые коммуникационные пункты, отвечающие за координацию и перемещение резервов.

Особое внимание в ходе ночной операции было уделено приморской логистике. Высокоточными средствами поражения были отработаны элементы портовой инфраструктуры и морской транспорт.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в Министерстве обороны России.

Систематическое огневое воздействие по маршрутам доставки, связи и перевалки военных грузов направлено на разрушение путей доставки зарубежного вооружения и боеприпасов. В результате серии точных попаданий транспортные артерии и вспомогательный флот неприятеля понесли существенный урон, что серьёзно осложнит переброску ресурсов в зону боевых действий.

Ранее российские войска поразили два логистических центра в Одесской области, где, по данным Минобороны, хранили и распределяли военные грузы из европейских стран.