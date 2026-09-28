Украина готовится к худшему сценарию из-за ударов по дата-центрам

На Украине сохраняется риск серьёзных перебоев с интернетом из-за ударов по дата-центрам и другой цифровой инфраструктуре. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН.

Вопрос защиты центров обработки данных и мобильной связи уже обсуждался украинскими властями. Риски для этой инфраструктуры, считает Корецкий, будут сохраняться до окончания боевых действий.

«Угроза есть по всей инфраструктуре. Была, есть и будет до завершения войны», — заявил премьер.

Для защиты цифровых систем Киев рассматривает сразу несколько вариантов. Корецкий допустил размещение части инфраструктуры под землёй, перенос данных в облачные системы и за пределы страны, а также сочетание сразу нескольких решений.

«Единого правила нет, но то, что нужно исходить из наихудшего сценария и именно так мыслить и готовить себя — это факт», — подчеркнул он.