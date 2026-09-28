Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 08:58

Украина готовится к худшему сценарию из-за ударов по дата-центрам

Премьер Украины увидел риск серьёзных сбоев интернета после атак на дата-центры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

На Украине сохраняется риск серьёзных перебоев с интернетом из-за ударов по дата-центрам и другой цифровой инфраструктуре. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН.

Вопрос защиты центров обработки данных и мобильной связи уже обсуждался украинскими властями. Риски для этой инфраструктуры, считает Корецкий, будут сохраняться до окончания боевых действий.

«Угроза есть по всей инфраструктуре. Была, есть и будет до завершения войны», — заявил премьер.

Для защиты цифровых систем Киев рассматривает сразу несколько вариантов. Корецкий допустил размещение части инфраструктуры под землёй, перенос данных в облачные системы и за пределы страны, а также сочетание сразу нескольких решений.

«Единого правила нет, но то, что нужно исходить из наихудшего сценария и именно так мыслить и готовить себя — это факт», — подчеркнул он.

«Отсекаем щупальца»: В Госдуме заявили об изменении тактики ударов Армии России по Украине
«Отсекаем щупальца»: В Госдуме заявили об изменении тактики ударов Армии России по Украине

Ранее Life.ru сообщал, что дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после удара. В компании заявляли о переносе данных и восстановлении инфраструктуры, а Минобороны РФ сообщало о поражении объекта. А этой ночью под удар попали дата-центры «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве.

Больше новостей о ходе боевых действий и ситуации на Украине — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar