Украина готовится к худшему сценарию из-за ударов по дата-центрам
Премьер Украины увидел риск серьёзных сбоев интернета после атак на дата-центры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova
На Украине сохраняется риск серьёзных перебоев с интернетом из-за ударов по дата-центрам и другой цифровой инфраструктуре. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН.
Вопрос защиты центров обработки данных и мобильной связи уже обсуждался украинскими властями. Риски для этой инфраструктуры, считает Корецкий, будут сохраняться до окончания боевых действий.
«Угроза есть по всей инфраструктуре. Была, есть и будет до завершения войны», — заявил премьер.
Для защиты цифровых систем Киев рассматривает сразу несколько вариантов. Корецкий допустил размещение части инфраструктуры под землёй, перенос данных в облачные системы и за пределы страны, а также сочетание сразу нескольких решений.
«Единого правила нет, но то, что нужно исходить из наихудшего сценария и именно так мыслить и готовить себя — это факт», — подчеркнул он.
Ранее Life.ru сообщал, что дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после удара. В компании заявляли о переносе данных и восстановлении инфраструктуры, а Минобороны РФ сообщало о поражении объекта. А этой ночью под удар попали дата-центры «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве.
Больше новостей о ходе боевых действий и ситуации на Украине — в разделе «Армия» на Life.ru.