«Отсекаем щупальца»: В Госдуме заявили об изменении тактики ударов Армии России по Украине
Депутат Колесник: ВС РФ готовы к ударам по «последней миле» перед линией фронта
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
После уничтожения украинских дата-центров и других объектов цифровой инфраструктуры российские войска перейдут к ударам по снабжению ближайшего тыла ВСУ. Такой прогноз в беседе с «Газетой.ru» озвучил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Речь идёт о так называемой «последней миле» логистики — доставке необходимых грузов непосредственно к линии боевого соприкосновения. По словам депутата, разрыв этой цепочки оставит ВСУ без боеприпасов и топлива, от которого также зависит работа снабжения.
Парламентарий подчеркнул, что Армия России «последовательно отсекает щупальца» ВСУ. По его оценке, такие действия приближают завершение конфликта.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по дата-центрам «Киевстара» и «Омега Телеком» в Киеве. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали украинские войска связью, интернетом и хранением баз данных.
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