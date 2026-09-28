«Отсекаем щупальца»: В Госдуме заявили об изменении тактики ударов Армии России по Украине

После уничтожения украинских дата-центров и других объектов цифровой инфраструктуры российские войска перейдут к ударам по снабжению ближайшего тыла ВСУ. Такой прогноз в беседе с «Газетой.ru» озвучил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Речь идёт о так называемой «последней миле» логистики — доставке необходимых грузов непосредственно к линии боевого соприкосновения. По словам депутата, разрыв этой цепочки оставит ВСУ без боеприпасов и топлива, от которого также зависит работа снабжения.

Парламентарий подчеркнул, что Армия России «последовательно отсекает щупальца» ВСУ. По его оценке, такие действия приближают завершение конфликта.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по дата-центрам «Киевстара» и «Омега Телеком» в Киеве. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали украинские войска связью, интернетом и хранением баз данных.