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Опубликовано 28 сентября, 08:14

«Отсекаем щупальца»: В Госдуме заявили об изменении тактики ударов Армии России по Украине

Депутат Колесник: ВС РФ готовы к ударам по «последней миле» перед линией фронта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После уничтожения украинских дата-центров и других объектов цифровой инфраструктуры российские войска перейдут к ударам по снабжению ближайшего тыла ВСУ. Такой прогноз в беседе с «Газетой.ru» озвучил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Речь идёт о так называемой «последней миле» логистики — доставке необходимых грузов непосредственно к линии боевого соприкосновения. По словам депутата, разрыв этой цепочки оставит ВСУ без боеприпасов и топлива, от которого также зависит работа снабжения.

Парламентарий подчеркнул, что Армия России «последовательно отсекает щупальца» ВСУ. По его оценке, такие действия приближают завершение конфликта.

Телеканал Минобороны Украины прекратил вещание после ударов по дата-центрам
Телеканал Минобороны Украины прекратил вещание после ударов по дата-центрам

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по дата-центрам «Киевстара» и «Омега Телеком» в Киеве. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали украинские войска связью, интернетом и хранением баз данных.

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Борис Эльфанд
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