МО РФ: Российские дроны поразили дата-центры «Киевстара» и «Омега Телеком» в Киеве

Удары по дата-центрам Киева участились с 25 сентября. В тот день Минобороны РФ сообщило о поражении центра обработки данных «Датагрупп», который, по данным ведомства, использовался для обработки и передачи разведывательной информации в интересах ВСУ. 25–26 сентября несколько ударов пришлись по дата-центру Cosmonova: компания сообщила сначала о повреждении здания, затем — опорной сети и в итоге заявила, что из-за масштабных разрушений объект больше не сможет работать. На фоне этого возникли перебои с интернетом и вещанием ряда украинских телеканалов. 27 сентября Минобороны России также сообщило об ударе по киевскому дата-центру Vodafone, который, по утверждению ведомства, обеспечивал ВСУ связью и высокоскоростным интернетом. Таким образом, «Омега Телеком» и «Киевстар» стали очередными телекоммуникационными объектами, о поражении которых российское военное ведомство сообщило за последние дни.