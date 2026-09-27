МО РФ: Российские дроны поразили дата-центры «Киевстара» и «Омега Телеком» в Киеве
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Российские военные нанесли удары беспилотниками по двум центрам обработки данных в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ 27 сентября.
По данным ведомства, поражены дата-центры компаний «Омега Телеком» и «Киевстар». В Минобороны заявили, что их мощности использовались для обеспечения ВСУ высокоскоростным интернетом и мобильной связью, а также для хранения баз данных.
Кроме того, удар пришёлся по логистическому центру «Новой почты» в Одессе. Как уточняет российское военное ведомство, на объекте хранились военные грузы.
Ещё одной целью стал сухогруз, следовавший морем в порт Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.
В ведомстве отметили, что российские войска продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим объектам, которые, по данным российской стороны, задействованы в интересах ВСУ.
Удары по дата-центрам Киева участились с 25 сентября. В тот день Минобороны РФ сообщило о поражении центра обработки данных «Датагрупп», который, по данным ведомства, использовался для обработки и передачи разведывательной информации в интересах ВСУ. 25–26 сентября несколько ударов пришлись по дата-центру Cosmonova: компания сообщила сначала о повреждении здания, затем — опорной сети и в итоге заявила, что из-за масштабных разрушений объект больше не сможет работать. На фоне этого возникли перебои с интернетом и вещанием ряда украинских телеканалов. 27 сентября Минобороны России также сообщило об ударе по киевскому дата-центру Vodafone, который, по утверждению ведомства, обеспечивал ВСУ связью и высокоскоростным интернетом. Таким образом, «Омега Телеком» и «Киевстар» стали очередными телекоммуникационными объектами, о поражении которых российское военное ведомство сообщило за последние дни.