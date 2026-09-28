Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 05:50

Армия России поразила два дата-центра в Киеве

ВС РФ поразили дата-центры «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска в ходе ночных ударов поразили в Киеве объекты топливной инфраструктуры, а также два дата-центра — «Укртелеком» и «Дримлайн». Они, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ.

«Укртелеком» занималась предоставлением услуг стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. «Дримлайн» так же обеспечивала украинских боевиков скоростным интернетом и оказывала услуги хранения разведывательных данных», — уточнили в МО РФ.

В российском военном ведомстве добавили, что ночью ударили и по топливной инфраструктуре, задействованной для обеспечения украинских войск.

Новости СВО 28 сентября: ВС РФ берут в клещи Алексеево-Дружковку и штурмуют Орехов, удары по ЦОД «Киевстар», ВСУ бегут из Марьино
Новости СВО 28 сентября: ВС РФ берут в клещи Алексеево-Дружковку и штурмуют Орехов, удары по ЦОД «Киевстар», ВСУ бегут из Марьино

Ранее Life.ru писал, что в Доброполье российские военные освободили 94 здания в районах, где оставались окружённые подразделения ВСУ. В ведомстве также заявили об уничтожении более 30 украинских военнослужащих, а операторы БПЛА группировки «Центр» поразили технику и наземные роботизированные комплексы противника.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar