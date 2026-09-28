Армия России поразила два дата-центра в Киеве

Российские войска в ходе ночных ударов поразили в Киеве объекты топливной инфраструктуры, а также два дата-центра — «Укртелеком» и «Дримлайн». Они, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ.

«Укртелеком» занималась предоставлением услуг стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. «Дримлайн» так же обеспечивала украинских боевиков скоростным интернетом и оказывала услуги хранения разведывательных данных», — уточнили в МО РФ.

В российском военном ведомстве добавили, что ночью ударили и по топливной инфраструктуре, задействованной для обеспечения украинских войск.

Ранее Life.ru писал, что в Доброполье российские военные освободили 94 здания в районах, где оставались окружённые подразделения ВСУ. В ведомстве также заявили об уничтожении более 30 украинских военнослужащих, а операторы БПЛА группировки «Центр» поразили технику и наземные роботизированные комплексы противника.