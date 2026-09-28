В Доброполье российские военные освободили 94 здания в районах, где остаются окружённые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). За это время было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Удары по позициям и технике нанесли операторы БПЛА группировки «Центр». Они использовали дроны с оптоволоконным управлением и радиоканалом, в том числе для работы в условиях применения средств РЭБ. Окружённые подразделения ВСУ пытались доставлять грузы с помощью наземных роботов. Российские расчёты беспилотников уничтожили их.

Ранее ефрейтор Дмитрий Шульгин с помощью беспилотника обнаружил две штурмовые группы ВСУ и передал их координаты российским артиллеристам. Его действия помогли нанести поражение противнику, предотвратив наступательную операцию ВСУ. Военнослужащий вместе со своим расчётом БПЛА вёл воздушную разведку, когда заметил две группы, двигавшиеся в сторону российских оборонительных позиций.