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Опубликовано 28 сентября, 02:31

ВС РФ освободили 94 здания и уничтожили более 30 бойцов ВСУ в Доброполье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

В Доброполье российские военные освободили 94 здания в районах, где остаются окружённые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). За это время было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Удары по позициям и технике нанесли операторы БПЛА группировки «Центр». Они использовали дроны с оптоволоконным управлением и радиоканалом, в том числе для работы в условиях применения средств РЭБ. Окружённые подразделения ВСУ пытались доставлять грузы с помощью наземных роботов. Российские расчёты беспилотников уничтожили их.

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Ранее ефрейтор Дмитрий Шульгин с помощью беспилотника обнаружил две штурмовые группы ВСУ и передал их координаты российским артиллеристам. Его действия помогли нанести поражение противнику, предотвратив наступательную операцию ВСУ. Военнослужащий вместе со своим расчётом БПЛА вёл воздушную разведку, когда заметил две группы, двигавшиеся в сторону российских оборонительных позиций.

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Тимур Хингеев
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