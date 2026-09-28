Ефрейтор Шульгин воздушной разведкой помог уничтожить 2 штурмовые группы ВСУ

Ефрейтор Дмитрий Шульгин с помощью беспилотника обнаружил две штурмовые группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и передал их координаты российским артиллеристам. Его действия помогли нанести поражение противнику, предотвратив наступательную операцию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащий вместе со своим расчётом БПЛА вёл воздушную разведку, когда заметил две группы, двигавшиеся в сторону российских оборонительных позиций.

Шульгин передал координаты на командный пункт артиллерии и предупредил командира оборонявшегося подразделения о приближении противника. После этого он продолжил наблюдать за целью.

«Шульгин получил задачу на корректировку огня артиллерии. При нанесении удара и благодаря точной корректировке огня штурмовые группы противника были уничтожены», — сказано в заявлении МО РФ.

В ведомстве заявили, что в результате действий расчёта БПЛА и артиллеристов украинские подразделения понесли потери и не смогли провести штурм на этом тактическом направлении.

Ранее командир взвода группировки войск «Центр» Евгений Мечтаев рассказал, как российские военные перехитрили оператора тяжёлого украинского беспилотника «Баба-Яга» с помощью обычных окопных свечей. По его словам, бойцы 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии несколько дней провели в укрытии и грелись благодаря свечам. Именно их тепло и притягивало дрон противника. Аппарат раз за разом сбрасывал боеприпасы на источник тепла, но добраться до людей так и не смог.