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Опубликовано 27 сентября, 23:11

Ефрейтор Шульгин воздушной разведкой помог уничтожить 2 штурмовые группы ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ефрейтор Дмитрий Шульгин с помощью беспилотника обнаружил две штурмовые группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и передал их координаты российским артиллеристам. Его действия помогли нанести поражение противнику, предотвратив наступательную операцию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащий вместе со своим расчётом БПЛА вёл воздушную разведку, когда заметил две группы, двигавшиеся в сторону российских оборонительных позиций.

Шульгин передал координаты на командный пункт артиллерии и предупредил командира оборонявшегося подразделения о приближении противника. После этого он продолжил наблюдать за целью.

«Шульгин получил задачу на корректировку огня артиллерии. При нанесении удара и благодаря точной корректировке огня штурмовые группы противника были уничтожены», — сказано в заявлении МО РФ.

В ведомстве заявили, что в результате действий расчёта БПЛА и артиллеристов украинские подразделения понесли потери и не смогли провести штурм на этом тактическом направлении.

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Виталий Приходько
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