Западная помощь ВСУ попала под удар: ВС РФ поразили центр Zammler Group под Киевом

Российские войска поразили логистический центр ZAMMLER GROUP в селе Красиловка Киевской области. По данным Минобороны РФ, на территории объекта хранилась и распределялась западная военная помощь для ВСУ.

«(Поражён — прим. Life.ru) логистический центр Zammler group в н. п. Красиловка, на территории которого осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

ZAMMLER GROUP — украинский логистический оператор, работающий в сфере перевозок и хранения грузов. На официальном сайте компании среди её объектов указан складской комплекс класса «А» в Красиловке Броварского района Киевской области.