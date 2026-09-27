Западная помощь ВСУ попала под удар: ВС РФ поразили центр Zammler Group под Киевом
Минобороны: ВС РФ поразили центр Zammler Group с западной помощью ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска поразили логистический центр ZAMMLER GROUP в селе Красиловка Киевской области. По данным Минобороны РФ, на территории объекта хранилась и распределялась западная военная помощь для ВСУ.
«(Поражён — прим. Life.ru) логистический центр Zammler group в н. п. Красиловка, на территории которого осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
ZAMMLER GROUP — украинский логистический оператор, работающий в сфере перевозок и хранения грузов. На официальном сайте компании среди её объектов указан складской комплекс класса «А» в Красиловке Броварского района Киевской области.
Ранее Life.ru писал, что 20 августа Минобороны уже сообщало об ударе по другому логистическому центру ZAMMLER GROUP в Мартусовке. По данным ведомства, там хранились товары двойного назначения, включая компоненты для беспилотников, роботизированных комплексов и средств РЭБ. А 25 сентября российское военное ведомство сообщило о поражении логистического центра «Хеви логистик юкрейн» в Требухове Киевской области, который, как утверждалось, также использовался для хранения товаров двойного назначения.
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