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Опубликовано 27 сентября, 05:46

Дроны не доедут до фронта: Армия России накрыла логистический хаб «Дрон калинш» под Одессой

В Одесской области поражен логистический центр «Дрон калинш»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские вооружённые силы продолжают методично уничтожать логистическую инфраструктуру и арсеналы Киева, лишая подразделения украинской армии материально-технической базы еще в глубоком тылу.

Очередной успешный высокоточный удар был нанесён по стратегическому объекту противника на южном направлении, задействованному в снабжении передовых частей беспилотной авиацией.

Об эффективном поражении крупной цели официально заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Поражен логистический центр „Дрон калинш“ в г. Ильичовке, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков», — проинформировали в российском военном ведомстве.

Уничтожение склада с FPV-перехватчиками существенно ослабляет возможности украинских формирований по противодействию российским разведывательным и ударным беспилотникам. Лишение противника запасов подобных дронов прямо на этапах хранения и распределения срывает логистические цепочки и облегчает выполнение боевых задач подразделениями ВС РФ на линии боевого соприкосновения.

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Российские подразделения продолжают систематическое выбивание арсеналов и технической базы украинских формирований в глубоком тылу. Очередная успешная операция по уничтожению вооружения была проведена и на территории Николаева.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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