Российские вооружённые силы продолжают методично уничтожать логистическую инфраструктуру и арсеналы Киева, лишая подразделения украинской армии материально-технической базы еще в глубоком тылу.

Очередной успешный высокоточный удар был нанесён по стратегическому объекту противника на южном направлении, задействованному в снабжении передовых частей беспилотной авиацией.

Об эффективном поражении крупной цели официально заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Поражен логистический центр „Дрон калинш“ в г. Ильичовке, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков», — проинформировали в российском военном ведомстве.

Уничтожение склада с FPV-перехватчиками существенно ослабляет возможности украинских формирований по противодействию российским разведывательным и ударным беспилотникам. Лишение противника запасов подобных дронов прямо на этапах хранения и распределения срывает логистические цепочки и облегчает выполнение боевых задач подразделениями ВС РФ на линии боевого соприкосновения.

Российские подразделения продолжают систематическое выбивание арсеналов и технической базы украинских формирований в глубоком тылу. Очередная успешная операция по уничтожению вооружения была проведена и на территории Николаева.