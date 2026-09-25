Наши БПЛА отработали по базе «Хеви логистик юкрейн», где ВСУ прятали ценные западные игрушки

Российские военнослужащие нанесли прицельный удар по логистическому центру компании ООО «Хеви логистик юкрейн», расположенному в населённом пункте Требухов Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, инфраструктура и площади гражданского предприятия активно эксплуатировались подразделениями Министерства обороны и других силовых ведомств Украины. В частности, территория комплекса была переоборудована и использовалась для накопления и хранения товаров двойного назначения.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Вооружённые силы продолжают системно применять ударные беспилотные летательные аппараты для поражения объектов военно-промышленного комплекса, морских судов и тыловых транспортно-логистических узлов, задействованных в интересах украинских вооруженных формирований.

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.