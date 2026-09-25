Без шансов доплыть: Российский удар похоронил в Чёрном море тонны натовского имущества для ВСУ
ВС РФ поразили логистические центры с грузами из Европы в Одесской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Армия России нанесла серию результативных ударов по транспортной инфраструктуре неприятеля на юге Украины. Основной урон пришёлся на ключевые узлы снабжения формирований ВСУ в Одесской области.
Целями высокоточного оружия стали склады, где накапливалась иностранная помощь. Согласно официальным сведениям, поражены два логистических центра в Одессе и Нерубайском, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, поступивших на Украину из европейских государств.
Одновременно под огонь попал важный транспортный узел на Дунае. В порту Рени разрушены причальные сооружения, а также ликвидированы три крупных хранилища со снаряжением противника.
Успешную атаку провели и против морского канала снабжения. На переходе морем подбит сухогруз, перевозивший специальную продукцию в интересах украинских вооружённых сил.
Синхронное поражение прибрежных терминалов, сухопутных баз и плавсредств существенно парализовало каналы иностранного транзита. Лишение неприятеля накопленных резервов заметно снижает боеспособность его передовых частей.
Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.
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