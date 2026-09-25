Очередной визит «Гераней»: Двигатели «Хоневелл» сгорели вместе с мечтами Киева о ракетах «Фламинго»

В ночные часы Вооружённые Силы Российской Федерации провели массированную атаку с применением беспилотной авиации. Под огонь попали предприятия ВПК, логистические узлы, а также морские суда, работающие на обеспечение украинской армии.

Одной из главных целей налёта стал объект в населённом пункте Борисполь Киевской области. Точным попаданием накрыта производственная площадка ООО «Файер Поинт».

На этой территории противник развернул полный цикл создания и складирования дистанционно управляемых аппаратов. Помимо самих дронов, в помещениях размещались критически важные компоненты для тяжёлого вооружения.

В разрушенных ангарах хранились импортные силовые установки «Хоневелл» TFE731. Данные моторы предназначались для оснащения дальнобойных крылатых ракет «Фламинго».

Уничтожение этих запасов сорвало планы неприятеля по наращиванию серийного выпуска ударных средств дальнего радиуса действия. Системные удары по тыловой инфраструктуре существенно снижают боевой потенциал украинских формирований.

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.