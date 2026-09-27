Шесть свечей против «Бабы-Яги»: ВС РФ хитро обманули оператора БПЛА ВСУ и миновали атаку

Российские военные перехитрили оператора тяжёлого украинского беспилотника «Баба-Яга» с помощью обычных окопных свечей. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода группировки войск «Центр» Евгений Мечтаев.

По его словам, бойцы 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии несколько дней провели в укрытии и грелись благодаря свечам. Именно их тепло и притягивало дрон противника. Аппарат раз за разом сбрасывал боеприпасы на источник тепла, но добраться до людей так и не смог.

«У нас там было шесть свечек. Мы там нашли пару плит, выкопали яму быстро. Плиты ставили, свечу внутрь в яму, она горит долго и нагревает», — рассказал Мечтаев о процессе.

После того как «Баба-Яга» сбросила боеприпасы несколько раз без всякого толку, она свернула атаки. Бойцы же до самого конца использовали окопные свечи. Мечтаев подчеркнул, что для людей на передовой такие изделия — настоящая находка, и выразил признательность каждому, кто их изготавливает и отправляет на фронт.

«Бабой-Ягой» окрестили украинские тяжёлые дроны-гексакоптеры, переоборудованные из сельхозтехники. Их габариты: винты до 2 метров в диаметре, а полезная нагрузка варьируется от 15 до 50 кг. Обычно эти аппараты вылетают на задания под покровом ночи. Главная уязвимость — аккумуляторы: стоит попасть, и дрон вспыхивает.

Ранее Life.ru рассказывал, что тяжёлый дрон «Баба-Яга» невольно выдал замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ. По словам военнослужащего группировки «Днепр» с позывным Майкоп, один из украинских бойцов вышел из укрытия за доставленным грузом и тем самым обозначил позицию. После этого российские военные начали наносить удары по обнаруженному месту.