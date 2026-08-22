«Баба-яга» выдала замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ

Замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ удалось обнаружить после прилёта тяжёлого украинского дрона «Баба-яга» с провизией. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий группировки «Днепр» с позывным Майкоп.

По его словам, один из украинских военных вышел из укрытия, чтобы забрать доставленный груз, тем самым обозначив расположение позиции.

«К ним прилетела «Баба-яга», вышел кто-то из группы противника, забрал то, что ему принесла «Баба-яга», и показал, где они находятся. Мы начали их уничтожать», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что ранее обнаружить пункт было сложно из-за хорошей маскировки и насыщенности средствами радиоэлектронной борьбы, которые мешали беспилотникам подлетать близко. После того как позиция была раскрыта, по ней начали наносить удары, утверждает собеседник агентства

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. По данным оборонного ведомства, за 12 часов 21 августа средства ПВО перехватили 211 дронов. Целями атакующих стали Белгородская, Брянская, Курская, Московская и ещё семь областей, а также Крым и акватория Чёрного моря — все аппараты уничтожены.