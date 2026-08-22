Забитый дронами склад «Новой почты» сгорел дотла в Броварах после удара ВС РФ

Российские военные нанесли точный удар по логистическому центру «Бровары» в Киевской области. Объект является крупным сортировочным комплексом компании «Новая почта». По данным Минобороны РФ, там осуществлялось хранение комплектующих и готовых изделий для беспилотников большой и средней дальности самолётного типа.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.