Забитый дронами склад «Новой почты» сгорел дотла в Броварах после удара ВС РФ
В Киевской области в ночь на 22 августа поражён центр «Новой почты»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские военные нанесли точный удар по логистическому центру «Бровары» в Киевской области. Объект является крупным сортировочным комплексом компании «Новая почта». По данным Минобороны РФ, там осуществлялось хранение комплектующих и готовых изделий для беспилотников большой и средней дальности самолётного типа.
Уничтожение данного узла направлено на срыв цепочек поставок компонентов для сборки дронов ВСУ. Поражение склада лишает противника возможности оперативно распределять готовые аппараты по боевым частям.
Атака стала частью массированного удара высокоточным оружием наземного базирования. Для поражения цели также применялись ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности.
Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.
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