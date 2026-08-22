Ремонтный конвейер ВСУ встал: В Киеве поражено локомотивное депо «Дарница»

Российские военные поразили локомотивное депо «Дарница» в украинской столице. Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по транспортной инфраструктуре Киева и области.

Целью атаки стало ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины. На этом объекте выполнялось техническое обслуживание подвижного состава. Депо обеспечивало ремонт парка, который задействовался для перевозки вооружения и военной техники ВСУ. Уничтожение узла осложнит логистику противника на данном направлении.

Для удара применялось высокоточное оружие наземного базирования. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты большой дальности. Удар нанесён исключительно по военным целям. Объект имел прямое отношение к снабжению вооружённых формирований страны.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.