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Опубликовано 20 сентября, 05:49

Привела прямо в логово: Операторы ВС РФ выследили украинскую «Бабу-ягу» и навели «Гвоздики» на укрытия ВСУ

Минобороны: «Восток» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

«Восток» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области. Обложка © Минобороны России

«Восток» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области. Обложка © Минобороны России

Группировка войск «Восток» сорвала атаку украинских беспилотников в Запорожской области, а один из перехваченных маршрутов помог выявить позиции противника. Об этом 20 сентября сообщили в Минобороны России.

«Восток» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, к передовым и тыловым объектам направлялись разведывательные и ударные БПЛА типов «Хорнет», «Вектор», «Домаха», ПД-2, FlyEye, «Фурия» и «Чаклун», а также тяжёлые гексакоптеры «Баба-яга». Часть аппаратов летела на малой высоте вдоль лесополос и складок местности.

В Минобороны заявили, что группы воздушного прикрытия обнаружили беспилотники на подлёте и уничтожили их. По версии ведомства, ущерба российским подразделениям и гражданской инфраструктуре удалось избежать.

Во время разведки операторы заметили ещё одну «Бабу-ягу», которая доставляла продовольствие к позициям ВСУ в лесополосе. Российские военные проследили за её маршрутом и установили расположение укрытий, после чего передали координаты артиллеристам.

«Расчеты 122-мм САУ 2С1 „Гвоздика“ нанесли огонь по выявленному району. В результате были уничтожены позиции и находившаяся на них живая сила ВСУ», — сообщили в Минобороны.

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Ранее Life.ru сообщал об освобождении Розовки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, населённый пункт перешёл под контроль российских войск 17 сентября; на этом направлении действует группировка «Восток».

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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