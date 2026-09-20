Новости СВО 20 сентября: Освобождены Комиссарово и Марьевка, ВСУ потеряли штаб группировки «Курск», Трамп отказал Зеленскому во встрече Оглавление Сумская область 20 сентября: бои у Малой Рыбицы и рывок под Степком ДНР 20 сентября: Гулево и Марьевка под контролем ВС РФ Харьковская область 20 сентября: армия России освободила Лошаково и Комиссарово Запорожская область 20 сентября: «Восток» занял Зелёную Диброву Карта СВО на 20 сентября 2026 года Украина теряет 27 тысяч человек в месяц: признание Туска В графике встреч Трампа на Генассамблее ООН нет Зеленского Армия России разгромила группировку противника в Сумской области и зачищает «Волчанский котёл», «Центр» пробивается к Доброполью, Киев предупредили о катастрофе зимой — дайджест на 20 сентября 2026 года. Армия России создают буферную зону в Сумской и Харьковской областях. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 20 сентября: бои у Малой Рыбицы и рывок под Степком

В Сумской области на фоне давления группировки «Север» украинское командование из-за провалов расформировало штаб группировки «Курск», передав управление войсками 8-му десантно-штурмовому корпусу.

— Противник пытается удерживать оборону вокруг Сум за счёт переброски резервов, в том числе задействуя 106-ю бригаду теробороны, которая несёт ощутимые потери от ударов дронов под Волковкой, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Штурмовые группы «Севера» развивают наступление в Сумском районе у Кияницы и Хотени, ведут стрелковые бои у Малой Рыбицы, а в Краснопольском районе продвинулись под Степком на 200 метров за сутки.

ДНР 20 сентября: Гулево и Марьевка под контролем ВС РФ

Группировка «Центр» установила контроль над Гулевом и Марьевкой. Первое село находится в 11 километрах к востоку от Доброполья.

— Таким образом, «Центр» не только наступает на город, но и одновременно зачищает от сил ВСУ западные районы ДНР. После завершения кампании здесь группировка освободит силы для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию с запада, — подчеркнул военкор Александр Коц.

Село Марьевка находится на берегу реки Самары у трассы, которая соединяет Доброполье с Краматорском. Освобождение населённого пункта не только расширило область контроля ВС РФ на правом фланге Добропольского района, но и дало возможность нарушить логистику противника по важной магистрали.

Харьковская область 20 сентября: армия России освободила Лошаково и Комиссарово

В Харьковской области бойцы группировки «Север» взяли под контроль два села — Комиссарово и Лошаково. Населённые пункты находятся в Купянском и Волчанском районах региона соответственно. От Лошакова до Комиссарова — около четырёх километров на восточной стороне «Волчанского котла».

— Если взять расположенное между ними Хижняково, то восточнее сформируется мини-окружение, в которое угодят сёла Потихоново, Рубленое, Крейдянка и Озёрное. Очевидно, командование группировки «Север» сделало ставку на уничтожение котла по частям. В него, по данным Минобороны, угодило до 1700 штыков ВСУ, —отметил военный корреспондент Александр Коц.

Важность этого участка в том, что после его полной зачистки удастся отбросить противника от границы с Белгородской областью более чем на 20 километров, заметили авторы канала «Архангел спецназа».

Запорожская область 20 сентября: «Восток» занял Зелёную Диброву

Операторы БПЛА ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / mod_russia

В Новониколаевском районе региона штурмовики «Востока» выбили гарнизон противника из Зелёной Дибровы и установили контроль над селом.

— Группировка «Восток» расширяет зону контроля к востоку от реки Верхняя Терса. Ближайшая цель на этом участке фронта — село Барвиновка, которое является для ВСУ важным перевалочным пунктом на дороге, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым, — поделился Александр Коц.

Карта СВО на 20 сентября 2026 года

Карта СВО. ГрВ «Север» освободили сёла Лошаково и Комиссарово. Фото © Telegram / divgen

Украина теряет 27 тысяч человек в месяц: признание Туска

Каждый месяц Украина теряет убитыми и ранеными около 27 тысяч человек. К этому привели новая стратегия России и новые технологии, в том числе реактивные дроны.

— Это рекордные показатели для этого конфликта. Учитывая тенденцию, зима на Украине может действительно обернуться катастрофой, — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В свою очередь, советник Зеленского Сергей Бескрестнов пожаловался, что Россия может сильно повысить точность ударов с помощью системы навигации по радиомаякам «Ариадна». Она поможет дронам ориентироваться для ударов без использования GPS.

В графике встреч Трампа на Генассамблее ООН нет Зеленского

В расписании двусторонних переговоров президента США на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке отсутствует встреча с Владимиром Зеленским, сообщает украинский телеканал «Общественное».

​Дональд Трамп прибудет в Нью-Йорк 21 сентября, а на следующий день выступит на Генассамблее и проведёт ряд встреч с мировыми лидерами.

— В опубликованном американской стороной перечне контактов украинский лидер не значится. Два высокопоставленных украинских источника подтвердили, что по состоянию на 19 сентября встреча глав государств не согласована, — передаёт телеканал.

Авторы Артём Артёмов