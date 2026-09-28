На Украине полностью уничтожен склад немецкой компании Kärcher

Склад немецкого производителя техники Kärcher на Украине полностью уничтожен в результате атаки ВС РФ 27 сентября. Все находившиеся там сотрудники остались живы, сообщило украинское представительство компании.

«Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Kärcher. Самое главное — все сотрудники склада живы и находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

На момент атаки на объекте находились готовая техника и другая продукция компании. Часть заказов, хранившихся на складе, задержана или отменена.

Kärcher намерена перейти на заранее подготовленные альтернативные логистические цепочки. Однако перестройка поставок потребует времени, поэтому компания предупредила партнёров о возможных перебоях. Представители Kärcher пообещали связаться с каждым партнёром отдельно, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Ранее в Киеве отменили воздушную тревогу, которая продолжалась более девяти часов. Сигнал опасности действовал непрерывно девять часов. После этого в украинской столице объявили отбой. При этом в ряде регионов Украины воздушная тревога сохраняется. В их числе Киевская область.