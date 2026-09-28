В Киеве отменили воздушную тревогу спустя девять часов

Сигнал опасности действовал непрерывно девять часов. После этого в украинской столице объявили отбой. При этом в ряде регионов Украины воздушная тревога сохраняется. В их числе Киевская область.

Ранее Life.ru писал, что средняя продолжительность воздушных тревог в Киеве заметно увеличилась. По данным на 27 сентября, сентябрь стал одним из наиболее продолжительных месяцев по суммарному времени таких предупреждений. С июня в городе объявили 382 тревоги общей продолжительностью 347 часов — это около 14,5 суток. Сигналы звучали в течение 100 дней из 119. По подсчётам аналитиков, до 16 августа средняя продолжительность тревог составляла около 1,2 часа в сутки. После 17 августа показатель вырос до 6,1 часа в день.