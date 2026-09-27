В Киеве сообщили о десятой с начала суток серии взрывов

В Киеве вечером 27 сентября прогремела уже десятая с начала суток серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Данные о новых эпизодах появились на фоне продолжающейся воздушной тревоги.

Тем временем воздушная тревога, объявленная в Киеве, по общему времени вплотную подобралась к антирекорду. За сутки в украинской столице сирены включали четыре раза. В сумме они звучат уже примерно 13 часов. Последняя тревога стартовала в 15:45 и на момент публикации всё ещё не была отменена.