В Киеве продолжительность воздушных тревог за сутки приблизилась к рекорду

Воздушная тревога, объявленная в Киеве, по общему времени вплотную подобралась к антирекорду. Об этом сообщает издание «Страна».

За сутки в украинской столице сирены включали четыре раза. В сумме они звучат уже примерно 13 часов. Последняя тревога стартовала в 15:45 и на момент публикации всё ещё не была отменена.

По данным местных СМИ, самый долгий период тревог пришёлся на 27 августа 2026 года. В тот день киевлян предупреждали об опасности 13 раз, а суммарная длительность сирен достигла порядка 14–15 часов.

Ранее Life.ru рассказывал, что средняя длительность воздушных тревог в Киеве выросла в пять раз. С июня в городе объявили 382 тревоги общей продолжительностью 347 часов — это около 14,5 суток.