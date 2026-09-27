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Опубликовано 27 сентября, 17:06

В Киеве продолжительность воздушных тревог за сутки приблизилась к рекорду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borislav Gaevskii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borislav Gaevskii

Воздушная тревога, объявленная в Киеве, по общему времени вплотную подобралась к антирекорду. Об этом сообщает издание «Страна».

За сутки в украинской столице сирены включали четыре раза. В сумме они звучат уже примерно 13 часов. Последняя тревога стартовала в 15:45 и на момент публикации всё ещё не была отменена.

По данным местных СМИ, самый долгий период тревог пришёлся на 27 августа 2026 года. В тот день киевлян предупреждали об опасности 13 раз, а суммарная длительность сирен достигла порядка 14–15 часов.

Воздушную тревогу в Киеве объявили девятый раз за сутки
Воздушную тревогу в Киеве объявили девятый раз за сутки

Ранее Life.ru рассказывал, что средняя длительность воздушных тревог в Киеве выросла в пять раз. С июня в городе объявили 382 тревоги общей продолжительностью 347 часов — это около 14,5 суток.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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