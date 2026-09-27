Давление не сработало: На Украине пожаловались на мощные удары после дерзкой выходки Зеленского

Попытки Киева усилить давление на Москву привели к увеличению интенсивности ударов России по объектам, связанным с ВСУ, пишет украинское издание «Страна.ua». Авторы публикации отмечают, что ситуация осложняется проблемами с противовоздушной обороной и нехваткой ракет для систем Patriot.

«Россия использует реактивные дроны, против которых пока нет эффективного противодействия. Кроме того, есть огромный дефицит ракет к системам Patriot. А значит, небо страны практически не защищено от ударов баллистики. Что порождает крайне тяжёлые прогнозы относительно ситуации в энергетике зимой», — говорится в публикации.

Российские удары наносятся по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые используются ВСУ. Для поражения целей применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие дальнего действия.

Напомним, телекоммуникационная инфраструктура Киева подверглась мощной серии обстрелов, которая началась 25 сентября. Поражённые дата-центры использовались в интересах ВСУ. Сегодня Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о дополнительной нагрузке на телекоммуникационные сети после ударов.