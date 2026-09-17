На Западе признали, что реактивные дроны РФ поставили Украину в тупик

Польское издание Polityka опубликовало материал, в котором признало: Армия России всё активнее применяет реактивные беспилотники, стирающие грань между обычным дроном и крылатой ракетой. Эти аппараты, по оценке западных аналитиков, создают серьёзную проблему для украинской ПВО и ставят Киев в тупик.

Автор материала Михал Фишер задаётся вопросом, что представляет собой это оружие, разбирая аппараты «Герань-3», «Герань-4» и «Герань-5», а также похожий на них S8000 «Бандероль». По его словам, речь идёт о гибридной конструкции: скорость таких беспилотников достигает 450–650 километров в час, высота полёта — от 100 до 6 тысяч метров, а дальность — 600–900 километров.

«Невозможно догнать вертолётом и крайне сложно поразить переносными комплексами на высоте свыше 2,5–3 тысяч метров», — отмечает автор публикации.

Отдельное внимание западные аналитики уделяют малогабаритной крылатой ракете S8000 «Бандероль», которая, по данным мониторинговых каналов, летит практически каждый день. Точные характеристики держатся в секрете, но, предположительно, дальность полёта составляет до 500 километров, а масса боевой части — более 100 килограммов.

«Высокоэффективные и экономичные ракеты S8000 позволяют российским военным совершать высокоточные удары по украинским объектам с минимальными затратами. Регулярное использование ВСУ дорогостоящих перехватчиков Patriot быстро истощит их арсенал противовоздушной обороны», — цитирует портал Military China.

По данным украинского ГУР, «Герань-5» имеет стартовый вес 850 кг, длину около 6,5 метра, размах крыльев до 5,5 метра и боевую часть массой около 90 кг. При этом, по данным Financial Times, новые модели оснащаются системами термовидения, наведением с использованием искусственного интеллекта, антеннами для защиты от помех и китайскими модемами для mesh-сети.

Ранее Life.ru писал, что в Британии бывший министр обороны Бен Уоллес призвал военных напрямую сбивать ракеты и БПЛА над Украиной. По его словам, ничто не мешает любой стране уничтожать летящие цели, и это не является эскалацией.