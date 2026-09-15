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Опубликовано 15 сентября, 06:29

«Ничто не мешает»: В Британии требуют от военных напрямую сбивать ракеты и БПЛА над Украиной

Уоллес предложил военным Британии уничтожать летящие на Украину БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предложил британским военным сбивать российские беспилотники, направляющиеся в сторону Украины. С таким заявлением экс-министр выступил после инцидента с беспилотником на польско-украинской границе. Свою позицию он изложил в разговоре с Daily Mail.

«Ничто не мешает любой стране сбивать летящие на Украину ракеты или БПЛА», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что бывший британский премьер Борис Джонсон и ряд высокопоставленных европейских чиновников оказались рядом с районом атаки БПЛА на железную дорогу у польско-украинской границы. Специальный поезд с делегацией пришлось остановить. Некоторых пассажиров эвакуировали. Никто из находившихся в составе не пострадал.

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Милена Скрипальщикова
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