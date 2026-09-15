«Ничто не мешает»: В Британии требуют от военных напрямую сбивать ракеты и БПЛА над Украиной

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предложил британским военным сбивать российские беспилотники, направляющиеся в сторону Украины. С таким заявлением экс-министр выступил после инцидента с беспилотником на польско-украинской границе. Свою позицию он изложил в разговоре с Daily Mail.

«Ничто не мешает любой стране сбивать летящие на Украину ракеты или БПЛА», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бывший британский премьер Борис Джонсон и ряд высокопоставленных европейских чиновников оказались рядом с районом атаки БПЛА на железную дорогу у польско-украинской границы. Специальный поезд с делегацией пришлось остановить. Некоторых пассажиров эвакуировали. Никто из находившихся в составе не пострадал.