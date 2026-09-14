Каллас: Удар по поезду у границы с Польшей должен был запугать Европу

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что удар беспилотника по поезду возле украинско-польской границы якобы был призван запугать европейские страны и заставить их отказаться от поддержки Киева. Ответом ЕС, по её мнению, должно стать обратное — демонстрация единства и продолжение помощи Украине.

«Это явно должно было напугать западные страны, заставить их отказаться от поддержки Украины и поездок туда», — заявила Каллас журналистам перед Европейским арктическим саммитом в Финляндии.

По её словам, европейским государствам следует показать, что они «не боятся» и продолжат поддерживать Киев.

С похожей оценкой выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он заявил, что целью произошедшего якобы было запугать европейцев, деморализовать их и внести раскол между странами ЕС. Каллас и Барро возложили ответственность за произошедшее на Россию.

Инцидент произошёл 13 сентября в Волынской области Украины недалеко от границы с Польшей. Беспилотник повредил локомотив пассажирского поезда Киев — Варшава возле станции Ягодин примерно в двух километрах от польской территории. Никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал.

Незадолго до этого через район проезжал другой состав с европейской делегацией. В нём находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советники по безопасности европейских правительств, дипломаты и другие чиновники. Их поезд был остановлен, часть пассажиров эвакуировали.