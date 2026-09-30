«Герани» против истребителей: Половина флота F-16 на Украине выведена из строя

Более половины украинских истребителей F-16 столкнулись с неопределённостью вокруг технического обслуживания, а длительные ремонты грозят сократить количество доступных Киеву самолётов. На этом фоне «Военная хроника» связывает ускоренную выработку ресурса машин с их активным применением для перехвата российских беспилотников и крылатых ракет.

По данным The Wall Street Journal, после каждых 300 часов полёта F-16 требуется так называемая фазовая инспекция. Во время неё специалисты проверяют двигатель, авионику, гидравлику, топливную систему и другие узлы истребителя. В США такие работы обычно занимают от двух до шести недель, однако обслуживание украинских самолётов в Бельгии может растягиваться до 40 недель.

Американская сторона заключила с бельгийской Sabena Aerospace Engineering контракт стоимостью до $235,5 млн на обслуживание украинских F-16. Как пишет WSJ со ссылкой на западный источник, сейчас более половины украинского парка этих истребителей находится в неопределённом положении с точки зрения техобслуживания. Представитель Воздушных сил Украины комментировать эти данные отказался.

«Военная хроника» считает одной из причин быстрого расходования ресурса самолётов интенсивную работу по воздушным целям.

Ранее Life.ru также рассказывал, что советник украинского Минобороны Сергей Бескрестнов признал ограниченные возможности украинских дронов-перехватчиков против новых российских реактивных БПЛА. На фоне этой проблемы Киев вынужден распределять задачи между наземной ПВО, беспилотниками и боевой авиацией.