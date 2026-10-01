90% трафика: На Украине указали на стратегическую важность повреждённого в Киеве Южного моста

Повреждённый Южный мост в Киеве имеет стратегическое значение для всей Украины и обеспечивает около 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на главу Деснянского района украинской столицы Максима Бахматова.

Оставшиеся 10% транспорта, по его словам, используют другие мосты Киева, а также переправы в Каневе, Черкассах, Кременчуге и южнее.

Южный мост соединяет сразу несколько важнейших автомобильных направлений: трассы Киев — Одесса, Киев — Чоп и Киев — Харьков. Автомобильное движение организовано по трём полосам в каждую сторону, кроме того, через переправу проходят две колеи киевского метро.

Ранее сегодня Life.ru писал об ударе беспилотников «Герань-4» по Южному мосту. После попаданий на переправе начался пожар. Украинские власти позднее сообщили о двух попаданиях в районе опорной части и временно остановили движение метро и наземного транспорта.