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Опубликовано 1 октября, 16:17

После взрывов в Киеве полностью приостановили движение по Южному мосту

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту в Киеве полностью приостановлено. Данное заявление сделал мэр города Виталий Кличко.

По его словам, власти прекратили движение на время проверки сооружения. Специалисты «Киевавтодормоста» осматривают конструкцию и оценивают её состояние. Ограничения ввели после взрывов.

Кличко уточнил, что хлопки зафиксировали в районе опорной части сооружения. После этого специалисты приступили к обследованию моста. О сроках возобновления движения градоначальник не сообщил.

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Напомним, ранее стало известно, что Южный мост в Киеве попал под атаку беспилотников. После попаданий на объекте начался пожар. Для атаки могли применяться дроны «Герань-4». Южный мост — один из главных транспортных переходов украинской столицы. Он соединяет правый и левый берега Днепра, по нему идут автомобильная дорога и линия метро. Это направление связывает Киев в том числе с Борисполем. Мост важен стратегически: через него можно быстро перебрасывать людей, грузы и военную технику.

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Юлия Сафиулина
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