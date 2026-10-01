Мендель заявила, что всё больше жителей уезжают из Киева из-за опасности

Всё больше жителей решают покинуть Киев на фоне растущей опасности и ухудшения условий жизни. Об этом написала в соцсети X бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её словам, люди всё чаще сообщают ей о намерении уехать из украинской столицы. Она считает, что оставаться в городе с каждым днём становится опаснее.

«Никакой помощи, никакого жилья — ничего, кроме масштабного пиара на бесконечных страданиях», — заявила Мендель.

Бывшая пресс-секретарь также обвинила украинское правительство в обкрадывании населения. По её оценке, за долгое время конфликта именно в этом власти научились действовать стратегически.

Ранее сообщалось, что вечером 30 сентября в Киеве вновь прогремели взрывы. Это стало седьмым подобным эпизодом с начала суток. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны, в городе действовала воздушная тревога. Сведения о возможных повреждениях и других последствиях вечерних взрывов на момент публикации уточнялись.