Киев снова трясёт: В столице Украины в очередной раз гремят взрывы
Кличко: В Киеве в седьмой раз за сутки прогремели взрывы
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В Киеве вечером 30 сентября вновь прогремели взрывы. Это уже седьмой эпизод с начала суток, когда в украинской столице сообщают о взрывах.
Мэр города Виталий Кличко заявил о работе сил противовоздушной обороны. В Киеве в этот момент действовала воздушная тревога. Информация о возможных новых повреждениях и последствиях вечерних взрывов уточняется.
Массированные удары по Киеву начались ещё ночью. Утром Life.ru сообщал о серии взрывов и многочасовой воздушной тревоге в украинской столице. В течение дня сообщения о новых воздушных атаках и работе ПВО продолжали поступать.
После ночных ударов в Киеве и области возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Минобороны РФ заявило, что среди поражённых целей были энергетические объекты Киевской области, которые, по данным ведомства, использовались в интересах военного производства.
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