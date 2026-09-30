Киев с ночи под атакой: в столице Украины вновь прогремел мощный взрыв

В Киеве вновь прогремел мощный взрыв на фоне продолжающейся с ночи воздушной атаки. К утру 30 сентября воздушная тревога в украинской столице длилась уже около 7,5 часа.

Удары по Киеву и области начались ночью. Украинские СМИ сообщали о применении баллистических ракет и беспилотников, в городе неоднократно раздавались взрывы.

Утром атака продолжилась. В 10:17 киевские власти сообщили о попадании в складское здание в Соломенском районе и пожаре грузового автомобиля. Пожары и повреждения фиксировались сразу в нескольких районах города.

Российское Минобороны заявило, что в ходе массированного ночного удара были поражены коммуникационный центр в Киеве, а также объекты энергетики Киевской области, которые использовались в интересах военного производства.