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Опубликовано 30 сентября, 12:31

Киев с ночи под атакой: в столице Украины вновь прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Киеве на фоне многочасовой воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве вновь прогремел мощный взрыв на фоне продолжающейся с ночи воздушной атаки. К утру 30 сентября воздушная тревога в украинской столице длилась уже около 7,5 часа.

Удары по Киеву и области начались ночью. Украинские СМИ сообщали о применении баллистических ракет и беспилотников, в городе неоднократно раздавались взрывы.

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Утром атака продолжилась. В 10:17 киевские власти сообщили о попадании в складское здание в Соломенском районе и пожаре грузового автомобиля. Пожары и повреждения фиксировались сразу в нескольких районах города.

Российское Минобороны заявило, что в ходе массированного ночного удара были поражены коммуникационный центр в Киеве, а также объекты энергетики Киевской области, которые использовались в интересах военного производства.

Ранее Life.ru сообщал, что после ночных ударов в Киеве возникли перебои со светом и водой, а под атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры.

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Марина Фещенко
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