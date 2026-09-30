Киев исчез в густой пелене: как российские удары утопили город в утреннем «тумане»

Густая дымка, накрывшая Киев утром 30 сентября, связана с последствиями ночных ударов и пожаров, заявили в украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Остатки дыма и сажи поднялись в атмосферу, а затем задержались у земли из-за погодных условий.

Густой смог над Киевом после ночных ударов ВС РФ. Видео © Telegram / Реальный Киев | Украина

По данным ведомства, рассеиванию продуктов горения мешают антициклон и практически полное отсутствие ветра. Из-за этого в городе резко ухудшилась видимость, а привычный утренний туман смешался с остатками дыма.

«Как только появится ветер и выйдет солнце — всё постепенно рассеется», — сообщили в ГосЧС.

Жителям порекомендовали держать окна закрытыми. Особенно это касается Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки, где задымление ощущается сильнее. Киевские власти уже предупреждали, что после ночных пожаров над городом может формироваться смог, а запах гари способен сохраняться даже при сравнительно низких показателях загрязнения воздуха. Горожанам в таких случаях советуют закрывать окна и по возможности меньше находиться на улице.

Ранее Life.ru рассказывал о массированном ночном ударе по Киеву и области. Под атакой оказались ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС, после чего в отдельных районах столицы возникли перебои со светом и водой, а на ряде объектов начались пожары.