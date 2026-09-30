Удар нанесён по центру обработки данных «Де Ново» в Киеве

Минобороны РФ заявило о нанесении удара по центру обработки данных «Де Ново» в Киеве. По данным ведомства, объект был поражён в ходе массированной атаки высокоточным оружием и беспилотниками.

В военном ведомстве утверждают, что центр обработки данных являлся одной из точек обмена интернет-трафиком и использовался для обработки, хранения и передачи информации в интересах ВСУ.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетической системы Украины в Киевской области, которые, по версии ведомства, обеспечивали работу военного производства, а также по инфраструктуре порта Измаил.

Днём ранее стало известно о групповом ударе ВС РФ по объектам на территории Украины. По версии российского ведомства, среди целей находились логистические центры, портовая и транспортная инфраструктура, а также сухогрузы, использовавшиеся в интересах ВСУ. Life.ru писал и об ударе по киевским дата-центрам «Бимобайл» и «Парковый», которые использовались для обработки информации ВСУ.