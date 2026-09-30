Армия России достала высокоточным оружием коммуникационный центр в Киеве

Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине, среди которых был коммуникационный центр в Киеве. Удар нанесли ночью с использованием высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности, доложили в Министерстве обороны.

Помимо объекта связи в столице Украины, под удар, как утверждается, попали элементы энергетической инфраструктуры в Киевской области и объекты в районе порта Измаил. Все мишени использовались для обеспечения работы предприятий, связанных с военным производством.

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, в результате которого поражены коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающие военное производство, а также инфраструктура порта Измаил», — сказано в сообщении ведомства.

Днём ранее Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объектам на территории Украины. По версии российского ведомства, среди целей находились логистические центры, портовая и транспортная инфраструктура, а также сухогрузы, использовавшиеся в интересах ВСУ. Life.ru сообщал и об ударе по киевским дата-центрам «Бимобайл» и «Парковый». Эти объекты использовались для обработки информации ВСУ.