Рынок недвижимости Киева рухнул: сделок стало на треть меньше, а цены стремительно падают

Рынок недвижимости украинской столицы переживает глубокий кризис. По словам руководителя агентства недвижимости «Киев дом сервис» Андрея Романова, количество сделок купли-продажи сократилось минимум на 30%, а стоимость жилья продолжает снижаться.

Эксперт дал жёсткую оценку сложившейся ситуации, заявив, что традиционный рынок недвижимости в Киеве фактически перестал существовать.

«Забудьте про такие понятия, как рынок недвижимости в Киеве. Всё, никакого рынка недвижимости ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Днепре уже просто нет. Люди тотально отказываются от просмотров, принятия решений по покупке готовых квартир с ремонтом. На этом всём можно ставить крест. Единственные, кто пока ещё работает, — это застройщики», — цитирует Романова украинское издание «Страна.ua».

По его наблюдениям, потенциальные покупатели и арендаторы массово покидают столицу, перебираясь в пригород или в западные регионы Украины. Примечательно, что в тех областях цены на квартиры уже превысили столичные. На этом фоне в самом Киеве стоимость аренды и покупки жилья неуклонно снижается.

Статистика подтверждает слова эксперта: если за год однокомнатные квартиры в Киеве подорожали на 2,7%, то за последние шесть месяцев они подешевели на 4,28%, а только за последний месяц цены упали почти на 2%. Темпы удешевления жилья в столице ускоряются, что свидетельствует о системном кризисе рынка.

Причины обвала связаны с продолжающимся конфликтом, общей экономической нестабильностью и оттоком населения из столицы. В условиях неопределённости граждане откладывают крупные покупки, предпочитая более безопасные регионы или вообще воздерживаясь от инвестиций в недвижимость.

Ранее западные СМИ констатировали трансформацию Киева в прифронтовой город на фоне атак реактивных дронов ВС РФ. Всё более частые воздушные тревоги теперь затрагивают украинскую столицу не только ночью, но и днём. В результате работа города периодически останавливается, а украинская ПВО сталкивается с дополнительной нагрузкой.