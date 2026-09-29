На Украине скупают дрова и уезжают из городов на фоне проблем с энергетикой

Жители Украины начали массово переезжать из городов в частный сектор на фоне проблем с энергоснабжением. По данным пророссийского подполья в Киеве, с августа по сентябрь число арендаторов домов в пригороде столицы выросло втрое.

Источник подполья в одном из киевских ЖЭКов сообщил, что такой рост пришёлся именно на август и сентябрь.

«По данным нашего человека в одном из киевских ЖЭКов, только за август — сентябрь в частном секторе под Киевом количество съёмщиков увеличилось втрое», — приводит слова источника ТАСС.

В подполье связывают рост спроса на загородное жильё с наличием в домах автономного отопления. Более обеспеченные жители при этом выбирают переезд за границу.

Оставшиеся в городах, по данным подполья, активно закупают генераторы, печи, дрова и тёплую одежду. В июле спрос на генераторы вырос почти в полтора раза. На источники бесперебойного питания и печи спрос также заметно увеличился. Рост покупок привёл к дефициту и повышению цен. Стоимость дров за год выросла на 70–80%.

Ранее сообщалось, что к концу сентября Украина накопила в подземных хранилищах около 10,5 млрд кубометров газа. Это 79,5% от минимального объёма, необходимого для прохождения холодного сезона, и около 72% от планового показателя на 1 декабря — 14,6 млрд кубометров.