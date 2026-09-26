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Регион
Опубликовано 26 сентября, 06:54

Энергетика в руинах, впереди тяжёлая зима: Мендель рассказала об отъезде украинцев

Мендель: Украинцы покидают страну в ожидании гуманитарной катастрофы зимой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Украинцы начали покидать страну ещё до наступления холодов, опасаясь гуманитарной катастрофы предстоящей зимой. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По её словам, серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры заставляют жителей заранее задумываться о том, как пережить отопительный сезон. Многие предпочитают не дожидаться ухудшения ситуации и уже сейчас уезжают за границу.

«Энергетическая инфраструктура лежит в руинах. Поэтому украинцы ожидают гуманитарной катастрофы зимой, и многие уезжают уже сейчас», — рассказала Мендель.

Бывшая представительница Зеленского предупредила, что последствия энергетического кризиса могут затронуть и западные государства. По её оценке, им следует готовиться к увеличению числа беженцев с Украины.

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Ранее Life.ru писал о предупреждении самой Мендель относительно предстоящего отопительного сезона. Она заявляла, что проблемы с энергоснабжением, отоплением и водоснабжением могут привести к тяжёлым последствиям для населения.

Кроме того, чешское издание Lidovky предупреждало о возможной новой волне украинских беженцев в Европе. В публикации отмечалось, что европейские страны могут оказаться не готовы к такому развитию событий.

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Дарья Денисова
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