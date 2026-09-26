Энергетика в руинах, впереди тяжёлая зима: Мендель рассказала об отъезде украинцев
Мендель: Украинцы покидают страну в ожидании гуманитарной катастрофы зимой
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Украинцы начали покидать страну ещё до наступления холодов, опасаясь гуманитарной катастрофы предстоящей зимой. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По её словам, серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры заставляют жителей заранее задумываться о том, как пережить отопительный сезон. Многие предпочитают не дожидаться ухудшения ситуации и уже сейчас уезжают за границу.
«Энергетическая инфраструктура лежит в руинах. Поэтому украинцы ожидают гуманитарной катастрофы зимой, и многие уезжают уже сейчас», — рассказала Мендель.
Бывшая представительница Зеленского предупредила, что последствия энергетического кризиса могут затронуть и западные государства. По её оценке, им следует готовиться к увеличению числа беженцев с Украины.
Ранее Life.ru писал о предупреждении самой Мендель относительно предстоящего отопительного сезона. Она заявляла, что проблемы с энергоснабжением, отоплением и водоснабжением могут привести к тяжёлым последствиям для населения.
Кроме того, чешское издание Lidovky предупреждало о возможной новой волне украинских беженцев в Европе. В публикации отмечалось, что европейские страны могут оказаться не готовы к такому развитию событий.
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