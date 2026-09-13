Мендель: Украине грозит гуманитарная катастрофа из-за тяжёлой зимы

Предстоящая зима может стать для Украины самой тяжёлой за время конфликта. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, сославшись на публичные заявления представителей ООН.

Она обратила внимание на состояние украинской энергетики. Энергосистема разрушена, а отопление, водоснабжение и канализация, по её словам, находятся на грани коллапса. Мендель назвала происходящее «гуманитарной катастрофой в реальном времени». Она задалась вопросом, сколько ещё зим Украине придётся пережить в таких условиях и сколько городов останутся без отопления.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима станет главным испытанием для Незалежной, а полностью защитить энергетические объекты власти страны не смогут. По его словам, кабмин разработал план устойчивости, занимается защитой инфраструктуры и готовит децентрализованные средства для обеспечения работы городов и регионов. Премьер признал, что полностью обезопасить все энергообъекты невозможно. При этом он считает, что сейчас страна подготовлена к возможным ударам лучше, чем прошлой зимой.