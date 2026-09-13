Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 20:43

Мендель: Украине грозит гуманитарная катастрофа из-за тяжёлой зимы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Предстоящая зима может стать для Украины самой тяжёлой за время конфликта. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, сославшись на публичные заявления представителей ООН.

Она обратила внимание на состояние украинской энергетики. Энергосистема разрушена, а отопление, водоснабжение и канализация, по её словам, находятся на грани коллапса. Мендель назвала происходящее «гуманитарной катастрофой в реальном времени». Она задалась вопросом, сколько ещё зим Украине придётся пережить в таких условиях и сколько городов останутся без отопления.

«Пойдут греться к министрам»: Экс-депутат Рады предрёк Киеву бунты из-за холодных квартир
«Пойдут греться к министрам»: Экс-депутат Рады предрёк Киеву бунты из-за холодных квартир

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима станет главным испытанием для Незалежной, а полностью защитить энергетические объекты власти страны не смогут. По его словам, кабмин разработал план устойчивости, занимается защитой инфраструктуры и готовит децентрализованные средства для обеспечения работы городов и регионов. Премьер признал, что полностью обезопасить все энергообъекты невозможно. При этом он считает, что сейчас страна подготовлена к возможным ударам лучше, чем прошлой зимой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar