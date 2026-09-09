«Пойдут греться к министрам»: Экс-депутат Рады предрёк Киеву бунты из-за холодных квартир

Жители Киева могут выйти на улицы с протестами, если зимой останутся без отопления. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru.

По его словам, напряжённость в украинской столице в ближайшие месяцы способна усилиться. Олейник предположил, что замёрзшие горожане могут попытаться добраться до загородных домов депутатов и министров, где, как он считает, проблем с теплом не будет.

Экс-нардеп также допустил частичный перенос государственных учреждений из Киева в западные регионы страны. По его словам, ещё в 2022 году во Львове, Ивано-Франковске и Хмельницком якобы подготовили помещения для Генпрокуратуры, МВД и других ведомств.

«Ближе к зиме, я думаю, это случится», — заявил Олейник. Он также предположил, что из Киева может переехать и Верховная рада.

При этом прогноз бывшего депутата остаётся его личной оценкой. Ранее украинские политики и энергетики уже предупреждали о сложном отопительном сезоне: мэр Киева Виталий Кличко говорил, что город готовится к «очень сложной зиме».

Накануне Life.ru писал, что в киевских домах начали появляться памятки с планом действий на случай возможного зимнего коллапса. Депутат Рады Анна Скороход утверждала, что жителям объясняют, куда можно будет эвакуироваться и где переночевать при критической ситуации.