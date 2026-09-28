Раскрыты запасы газа в подземных хранилищах Украины перед зимой

Украина к концу сентября накопила в подземных хранилищах около 10,5 млрд кубометров газа. Это составляет лишь 79,5% от минимально необходимого для прохождения холодного времени года объёма и около 72% от запланированного к 1 декабря уровня в 14,6 млрд кубометров, следует из подсчётов ТAСС.

Киев практически отказался от импорта газа из Европы из-за высоких цен и дефицита топлива в самих странах ЕС. Сейчас хранилища пополняются в основном за счёт собственной добычи, однако этих объёмов для подготовки к зиме недостаточно. Чтобы довести запасы хотя бы до минимально необходимого уровня, Украине потребуется закупить газ примерно на $1 млрд. Для достижения запланированных 14,6 млрд кубометров расходы могут составить уже около $2,5 млрд.

Дополнительной проблемой становятся трудности украинского бюджета. При этом времени для продолжения закачки остаётся всё меньше: отопительный сезон в стране формально начинается 15 октября, а на социальные объекты тепло обычно начинают подавать раньше. Таким образом, уже в ближайшие дни Украине придётся приступать к расходованию запасов из хранилищ, которые, согласно подсчётам, так и не удалось заполнить до необходимого уровня.

Ранее Life.ru рассказывал, что к началу июля Украина накопила около половины необходимого для зимы объёма газа. Тогда запасы оценивались примерно в 7 млрд кубометров при минимальной потребности в 13,2 млрд.