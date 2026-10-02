В Киеве возник транспортный коллапс после ограничения движения сразу по трём мостам через Днепр. В городе образовались крупные пробки, часть пассажиров выходит из машин и продолжает путь пешком, сообщает «Новости.Live».

В Киеве возник транспортный коллапс после ограничения движения по трём мостам. Видео © Telegram / СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

Сильнее всего осложнилось сообщение между левым и правым берегами. Южный мост полностью закрыт для транспорта в обоих направлениях, по мосту Патона запрещён проезд с правого берега на левый, а по мосту Метро движение с левого на правый организовано только по одной полосе.

Общественный транспорт пришлось перенаправлять на другие переправы. Часть автобусов пустили через Дарницкий мост, на который легла дополнительная нагрузка. На остановках скопились пассажиры, некоторые горожане ищут попутные машины.

На фоне ограничений резко подорожало и такси. Стоимость поездки с одного берега Днепра на другой доходила до 2300 гривен — примерно $50.

Южный мост имеет ключевое значение для транспортной системы Киева. Ранее Life.ru писал, что через него, по оценке главы Деснянского района украинской столицы, проходит около 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Через переправу проходят автомобильные направления и линия метро.