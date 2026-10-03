ВС РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве, взрыв попал на видео
По Северному мосту в Киеве пришёлся удар. К переправе направили экстренные службы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Кадры с места опубликовал блогер Анатолий Шарий.
Северный мост в Киеве попал под удар ВС РФ. Видео © Telegram / Анатолий Шарий
«Удары пришлись по Северному мосту. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко.
Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных проблемах с логистикой при новых повреждениях киевских мостов. Он отмечал, что на мосту Патона ранее уже ограничивали движение из-за высокой нагрузки, а Южный мост периодически приходилось выводить из эксплуатации. Утром 2 октября Южный мост полностью закрыли в обоих направлениях, а на мосту Метро и мосту Патона ввели отдельные ограничения. На этом фоне в украинской столице образовались крупные пробки, а часть общественного транспорта перевели на другие маршруты.
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Обложка © Telegram / Анатолий Шарий