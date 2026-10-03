Эксперт Попенко заявил, что новые повреждения мостов Киева ударят по логистике

Дальнейшее повреждение мостов через Днепр в Киеве может серьёзно осложнить логистику, движение транспорта и работу коммунальных служб. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Свою оценку он привёл в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

По словам эксперта, часть столичных переправ и без того испытывала проблемы из-за высокой нагрузки. В частности, на мосту Патона ранее вводили ограничения и сужали проезжую часть.

«На мосту Патона ввели ограничения: сузили его, потому что он не был рассчитан на то количество автомобилей, которые проезжали по нему ранее. А представьте удары по этим мостам — они просто рассыплются», — сказал Попенко.

Он также утверждает, что Южный мост и раньше периодически приходилось выводить из эксплуатации на один-два месяца из-за износа и нагрузки от большого количества автомобилей. По оценке Попенко, новые повреждения способны сказаться не только на обычном движении, но и на работе аварийных бригад и коммунальных служб, которым необходимо перемещаться между двумя берегами Днепра.

Утром 2 октября Южный мост полностью закрыли в обоих направлениях после серии атак. На мосту Метро движение с левого берега на правый ограничивали одной полосой, а на мосту Патона действовали отдельные ограничения. На этом фоне в украинской столице образовались крупные пробки, часть общественного транспорта перевели на другие маршруты.

Ранее Life.ru рассказывал, как Киев практически встал после ограничений движения по мостам через Днепр. К вечеру 2 октября на основных магистралях образовались протяжённые заторы, общественный транспорт оказался переполнен, а стоимость поездок на такси между двумя берегами в отдельные часы превышала 1,5 тысячи гривен. Южный мост оставался полностью закрытым, а на других переправах действовали изменённые схемы движения.