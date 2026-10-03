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Опубликовано 3 октября, 00:56

Кличко назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию в столице Украины «очень драматичной» из-за уничтожения критической инфраструктуры и транспортного сообщения через Днепр. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, российские атаки также привели к разрушению объектов критической инфраструктуры. Кличко отметил, что интенсивность ударов выросла перед зимой. Мэр назвал происходящее в Киеве «очень драматичной» ситуацией и заявил, что рассчитывать на привычный мирный режим жизни в городе не приходится.

Вспыхнул за секунды: Появилось видео удара «Герани» по ключевому мосту в Киеве
Вспыхнул за секунды: Появилось видео удара «Герани» по ключевому мосту в Киеве

Ранее в Киеве прошло экстренное заседание городского Совета обороны. На нём обсудили, как организовать движение по мостам на неделю вперёд. Участники рассмотрели результаты обследования повреждённых конструкций и решили, как обеспечить безопасный проезд. Специалисты продолжают изучать состояние Южного моста. После нескольких ударов на этой переправе пострадали опора, отбойник, дорожное полотно и защитный бетонный слой метрополитена.

Больше новостей о ходе спецоперации, ситуации на фронте и продвижении российских подразделений — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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