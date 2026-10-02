В Киеве экстренно созывают Совет обороны из-за ситуации с мостами

В Киеве созовут экстренное заседание городского Совета обороны, чтобы определить порядок движения по мостам на ближайшую неделю. Оно пройдёт во второй половине дня 2 октября, сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Катерина Поп в эфире телеканала «Мы — Украина».

Участникам заседания предстоит рассмотреть результаты обследования повреждённых конструкций и решить, как организовать проезд с учётом требований безопасности. По словам Поп, специалисты продолжают оценивать состояние Южного моста.

Представитель КГВА сообщила, что после нескольких попаданий на этой переправе повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитная бетонная конструкция метрополитена. Масштаб повреждений пока уточняется.

При этом мост Патона уже пропускает транспорт в обе стороны. Однако попасть с правого берега на левый можно только со стороны бульвара Николая Михновского — остальные подъезды для этого направления закрыты, уточнила Поп. Корреспондент «Интерфакс-Украина» также сообщил, что движение идёт, хотя на мосту сохраняются пробки.

Ранее Life.ru рассказывал, что 1 октября после взрывов в районе опор Южного моста движение метро и наземного общественного транспорта по нему приостанавливали. Мэр Киева Виталий Кличко объяснял ограничения необходимостью обследовать сооружение.