Точный удар в самое больное: На фронте объяснили, как блокировка мостов через Днепр лишит Киев сна
Военный Туман: Удары по мостам через Днепр нарушают логистику и экономику Киева
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Ограничение движения по крупным мостам через Днепр способно ударить не только по военной логистике Украины, но и по транспортной системе и экономике страны. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал военнослужащий ВС РФ, писатель Александр Туманов с позывным Туман.
Жизнь ВСУшникам это однозначно усложнит, но в ещё большей степени это усложняет жизнь украинской верхушке, так как им придется решать кучу проблем, связанных с инфраструктурой и логистикой. То есть это вопрос не тактики, а скорее стратегии.
По словам военного, особенно серьёзные последствия могут возникнуть при нарушении работы переправ с большим грузовым потоком. Он считает, что крупные переправы через Днепр, по которым одновременно идут автомобильные и железнодорожные перевозки, имеют особое значение для транспортной системы.
«Мосты через Днепр, особенно крупные, по которым осуществляется и автомобильное, и железнодорожное движение, — это однозначно приоритетные цели для нанесения урона вражеской инфраструктуре», — заявил он.
Утром 2 октября в Киеве ограничили движение сразу по трём мостам через Днепр. Южный мост полностью закрыли в обе стороны, а на мостах Патона и Метро изменили схему движения. Часть общественного транспорта украинские власти перенаправили через Дарницкий мост. Ранее Life.ru рассказывал, что 1 октября в Киеве приостанавливали движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту. По словам мэра Виталия Кличко, ограничения вводили для обследования конструкции после взрывов в районе её опорной части.
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