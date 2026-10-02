Точный удар в самое больное: На фронте объяснили, как блокировка мостов через Днепр лишит Киев сна

Ограничение движения по крупным мостам через Днепр способно ударить не только по военной логистике Украины, но и по транспортной системе и экономике страны. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал военнослужащий ВС РФ, писатель Александр Туманов с позывным Туман.

Жизнь ВСУшникам это однозначно усложнит, но в ещё большей степени это усложняет жизнь украинской верхушке, так как им придется решать кучу проблем, связанных с инфраструктурой и логистикой. То есть это вопрос не тактики, а скорее стратегии. Александр Туманов военный ВС РФ, писатель, позывной «Туман»

По словам военного, особенно серьёзные последствия могут возникнуть при нарушении работы переправ с большим грузовым потоком. Он считает, что крупные переправы через Днепр, по которым одновременно идут автомобильные и железнодорожные перевозки, имеют особое значение для транспортной системы.

«Мосты через Днепр, особенно крупные, по которым осуществляется и автомобильное, и железнодорожное движение, — это однозначно приоритетные цели для нанесения урона вражеской инфраструктуре», — заявил он.