Вспыхнул за секунды: Появилось видео удара «Герани» по ключевому мосту в Киеве

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлён удар беспилотника по Южному мосту в Киеве. Кадры с места активно распространяются по новостным телеграм-каналам Украины.

В Сети показали момент новой атаки по Южному мосту в Киеве. Видео © Telegram / УНИАН

На записи заметен мощный взрыв в верхней части сооружения. Сразу после попадания на мосту вспыхнуло пламя. По городу стал расходиться дым.

Южный мост относится к объектам стратегического значения. Через него проходит до 90% транзита между левобережной и правобережной частями Украины.

Напомним, в начале октября российские войска активизировали удары по мостовой инфраструктур Киева. 1 октября два беспилотника поразили район опор Южного моста, по которому проходит зелёная ветка метро. Первичный осмотр не выявил критических разрушений, и наземное движение быстро восстановили, однако поезда пустили с ограничениями. За этим последовал новый удар, а в ночь на 2 октября Южный мост атаковали вновь. Утром переправу полностью закрыли в обоих направлениях. Вечером 2 октября мэр города Виталий Кличко сообщил о новом ударе по Южному мосту в Киеве.